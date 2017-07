635x357 AP EXPLICA: Término “la raza” tiene antecedentes complejos. RUSSELL CONTRERAS (Associated Press)

El Consejo Nacional de La Raza anunció esta semana que cambiará su nombre a UnidosUS, con lo que abandona una palabra que tiene raíces profundas pero podría haber afectado a la organización en su marcha hacia el futuro.

El grupo defensor de los derechos civiles decidió retirar el término “la raza” para hacerse atractivo a los hispanos jóvenes en Estados Unidos y también porque éste ha sido blanco de críticas de los conservadores.

“La raza” _que significa “el pueblo”_ tiene raíces en el México postrevolucionario y en el Movimiento Chicano estadounidense de la década de 1970, el cual ayudó a que algunos latinos ocuparan por primera vez puestos de elección popular. El término “La raza”, frecuentemente confundido con su significado literal referente al aspecto racial, ha sido utilizado para describir a la gente cuyas familias han emigrado desde países latinoamericanos.

Pero en las discusiones sobre el origen racial y las etnias en Estados Unidos, algunos activistas por los derechos de los hispanos ven el término como anticuado y ya sin utilidad en una era en que la sociedad es racialmente diversa y el presidente es Donald Trump.

A continuación presentamos un vistazo al término “la raza” en Estados Unidos:

LA RAZA CÓSMICA

Después de la Revolución Mexicana, el filósofo cultural José Vasconcelos escribió el ensayo “La Raza Cósmica” en 1925 en respuesta a la retórica de la supremacía blanca que provenía de Estados Unidos y Europa. Vasconcelos argumentó que en las Américas había surgido una “quinta raza” de persona, la cual abarcaba razas de todo el mundo y las trascendía a todas.

“La civilización conquistada por los blancos, organizada por nuestra época”, escribió, “ha puesto las bases materiales y morales para la unión de todos los hombres en una quinta raza, fruto de las anteriores y superación de todo lo pasado”.

José Ángel Hernández, profesor de historia en la Universidad de Houston, dijo que Vasconcelos se convirtió en el primer candidato a la presidencia de México en hacer campaña en Estados Unidos entre los mexicano-estadounidenses. Allí difundió su mensaje acerca de “la raza cósmica”.

EL MOVIMIENTO CHICANO

Después de la Segunda Guerra Mundial, algunos líderes de los derechos civiles de los mexicano-estadounidenses lucharon contra la segregación racial. Argumentaron también que los mexicano-estadounidenses eran blancos o “una clase aparte” que no encajaba en la estructura blanco/negro de Estados Unidos.

Pero activistas radicales del Movimiento Chicano de fines de la década de 1960 y de la de 1970 redescubrieron el ensayo de Vasconcelos y rechazaron las ideas de que los mexicano-estadounidenses eran blancos. Establecieron el Partido La Raza Unida en el sur de Texas en 1970 para darles más poder político a los mexicano-estadounidenses en Texas y California.

Postularon candidatos a concejos municipales y juntas escolares, y a la larga para la gobernación de Texas. Maria del Rosario Castro, madre del exsecretario de Vivienda Julian Castro y del congresista de Texas Joaquin Castro, era integrante activa del Partido La Raza Unida.

Los activistas latinos jóvenes gritaban “¡Viva La Raza!” en mítines políticos en Texas y en marchas en California para respaldar al sindicato United Farm Workers (Trabajadores Agrícolas Unidos) fundado por César Chávez.

Tras la agitación política surgió un grupo más moderado _El Consejo Nacional de La Raza_ con ayuda financiera de la Fundación Ford en 1968.

CRÍTICAS CONSERVADORAS

Con el tiempo, el Consejo Nacional de la Raza se convirtió en una importante organización por los derechos civiles de los hispanos, al grado de que recibe a candidatos a la presidencia de Estados Unidos y patrocinios de compañías tabacaleras, automotrices y petroleras.

A pesar de ello, debido a la posición franca del grupo en apoyo a los derechos de los inmigrantes, algunos conservadores lo critican de ser “antiblanco” y hacen notar que en el nombre lleva el término “la raza”. Además, los expertos conservadores con frecuencia confundían al Consejo Nacional de La Raza con el difunto Partido La Raza Unida, y se equivocaban al atribuirle al CNLR las filosofías que ese organismo político tenía sobre Aztlán, la mítica patria de los aztecas en lo que hoy es el suroeste estadounidense.

Durante su campaña, Trump criticó a un juez federal que supervisaba una demanda en contra de él al mencionar que era miembro de la Asociación de Abogados de La Raza en San Diego.

Mike Madrid, consultor del Partido Republicano en California, dijo que esos ataques eran injustos.

“Pero uno no puede tenerlo todo. No es posible tener un grupo cuyos postulados se basen en la política de identidad y no esperar críticas”, afirmó. “Creo que otros grupos cambiarán sus nombres”.

MAYOR DIVERSIDAD EN LA POBLACIÓN HISPANA EN ESTADOS UNIDOS

En América Latina y parte de Estados Unidos, el Día de Cristóbal Colón fue rebautizado como “Día de la Raza”. El objeto es conmemorar el contacto entre los europeos y las poblaciones indígenas que a la larga derivó en una nueva población mestiza.

Pero Claudia Milian, directora del programa estudios latino/a en el sur global en la Universidad Duke, dijo que el término no abarca tanto para los hispanos estadounidenses como algunos pudieran creer, sino que es más un término mexicano-estadounidense.

La población hispana en Carolina del Norte, por ejemplo, contiene a muchos migrantes indígenas centroamericanos que se muestran recelosos de cualquier mención de teorías raciales, ya que usualmente significaba destruir su modo de vida y su cultura, señaló Milian.

“Así, no sé si la raza funcionaría para algunos migrantes indígenas allí”, afirmó Milian. “Después de todo, para ellos, era la raza la que intentaba hacerlos desaparecer de la faz de la tierra”.