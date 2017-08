Texas carece de cifra aproximada de evacuados

Funcionarios de Texas dijeron no contar con un aproximado sobre el número de personas a lo largo de la costa que han atendido las advertencias de evacuar antes que el huracán Harvey toque tierra.

Pero el gobernador Greg Abbott insistió el viernes que son demasiadas las personas que han decidido quedarse. Exhortó a todos los que tengan la posibilidad de salir de la costa del Golfo a hacerlo pero no llegó a criticar a los funcionarios de la ciudad que no han ordenado evacuaciones obligatorias.

Funcionarios de emergencia estatales han identificado al menos ocho condados y siete ciudades que han emitido evacuaciones obligatorias. Más de una decena más se encuentran bajo evacuaciones voluntarias.

Nim Kidd, jefe de la División de Manejo de Emergencia en Texas, señaló que no han forma de saber cuánta gente ha evacuado el área y que las carreteras congestionadas a lo largo de la costa no son un indicador sobre si son muchas las familias que abandonan la zona.

La Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump planea viajar a Texas a principios de la próxima semana para atestiguar los efectos del huracán Harvey.

La portavoz Sarah Huckabee Sanders dijo que el presidente planea estar en Texas la próxima semana, si bien Trump ha recibido informes el viernes sobre la tormenta de parte de la Agencia Federal de Manejo de Emergencia y de funcionarios de Seguridad Nacional.

El gobierno de Trump ha alentado a la gente que vive en la ruta del huracán que atienda las advertencias y órdenes de las autoridades locales y estatales.

Mientras el huracán Harvey se acerca a la costa de Texas, los automovilistas hacen largas filas para llenar sus tanques de gasolina.

En una tienda con gasolinera en el vecindario Meyerland de Houston el viernes, al menos 12 autos hacían fila para el llenado de sus tanques. Una gran cantidad de clientes entraban y salían de la tienda, comprando todo tipo de refrescos y golosinas.

Brent Borgstedte dijo que era la cuarta gasolinera a la que acudía el viernes tratando de llenar el tanque del auto de su hijo. El hombre de 55 años agregó que de antemano se había abastecido de víveres para sobrevivir a la tormenta y la inundación que se ha predicho para el área de Houston.

"No creo que haya alguien que realmente se encuentre muy preocupado sobre esto. He vivido aquí toda mi vida. He estado en varios huracanes", declaró.

Borgstedte, que es agente en una aseguradora, dijo que espera tener mucho trabajo la próxima semana.

Funcionarios de Texas dijeron que los refugios que han abierto a nivel estatal por la amenaza del huracán Harvey en la costa no preguntarán su estatus migratorio a las familias que acudan.

El gobernador republicano Greg Abbott dijeron el viernes que el principal objetivo es la seguridad y "la protección de la vida". Se espera que Harvey toque tierra una semana antes de una nueva serie de medidas contra las "ciudades santuario" en Texas firmada por Abbott entre en vigor.

La ley autoriza a policías a preguntarle a la gente sobre su estatus migratorio durante detenciones de rutina. También amenaza con enviar a prisión a jefes policiales que se nieguen a cooperar con las autoridades de inmigración federales.

Autoridades de las ciudades más grandes de Texas, entre ellas Dallas y Houston, han pedido a un juez federal que impida que la ley entre en vigor el 1 de septiembre.

Abbott dijo no tener duda que los puntos de revisión de la Patrulla fronteriza en el estado no obstaculizarán las labores de evacuación cerca de la frontera entre Texas y México.

El huracán ha tomado fuerza a un peligroso huracán categoría 3. Se espera que toque tierra en Texas el viernes por la noche o a primeras horas del sábado.

Funcionarios de Corpus Christi informaron que American Airlines se sumó a otras aerolíneas en la cancelación de vuelos de llegada y salida en el aeropuerto durante el fin de semana mientras el huracán Harvey se acerca a Texas.

La ciudad anunció en un comunicado de prensa emitido el viernes por la tarde que American Airlines se unió a United Airlines y a Southwest Airlines al cancelar todos los vuelos del fin de semana en el Aeropuerto Internacional de Corpus Christi.

La ciudad había señalado el viernes temprano que todos los vuelos serían cancelados por el resto del día.

El Centro Nacional de Huracanes prácticamente se está quedando sin palabras alarmantes para describir al huracán Harvey e instar a la gente a que se aleje de su ruta.

El centro ha dicho que Harvey conlleva "peligro de muerte", y que es "peligroso" y "catastrófico". El director del Servicio Nacional de Meteorología lo calificó de "riesgo grave".

"Estamos usando todos los sinónimos que podamos hallar en el diccionario. Esperamos que la gente se dé cuenta de que esto los puede matar. Y que se tienen que alejar de su ruta", dijo el portavoz del centro, el meteorólogo Dennis Feltgen.

Harvey ha cobrado suficiente fuerza como para convertirse en una tormenta de categoría 3, dijo el centro. Harvey tiene vientos con una velocidad máxima de 193 kph (120 mph). Se prevé que toque tierra el viernes por la noche o el sábado temprano.