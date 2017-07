The Moscow Times dice "goodbye" a su versión en papel

"The Moscow Times", el principal periódico ruso en inglés, creado poco después de la caída de la Unión Soviética, publicó hoy su última edición en papel con un emotivo editorial que repasa los 25 años de la publicación impresa.

"De 1992 a 2017, de bisemanal a diario y semanal de nuevo, de blanco y negro a color, The Moscow Times ha hecho historia", reza el artículo titulado "Goodbye".

"Hace 25 años, The Moscow Times nació de forma abrupta, inesperada y caótica, justo como la Rusia independiente", continúa el editorial del último número, que reproduce en su portada el primer ejemplar del periódico.

Se recuerda que el primer equipo de reporteros y editores del periódico tuvo que "adentrarse en aguas inexploradas", pero consiguió que The Moscow Times se erigiera como "la principal fuente de noticias en inglés desde Rusia".

Sin embargo, las turbulencias en el medio preferido por un gran número de empresarios y trabajadores extranjeros que llegaron al país desde el derrumbe de la URSS comenzaron a finales de la década de 1990, con la crisis financiera que llevó a Rusia a la suspensión parcial de pagos.

Las dificultades quedaron especialmente patentes hace dos años, cuando el diario cambió de dueño.

Poco después, The Moscow Times, conocido también por servir de "fuente de inspiración" para los diplomáticos y periodistas extranjeros en Moscú por la diversidad de su información, noticias en profundidad y análisis de la vida política en el país, anunció que se convertía en semanario.

A este anuncio le siguió la dimisión de su director, Nabi Abduláyev, el primer ruso que había ocupado ese puesto hasta entonces reservado a periodistas anglosajones, alegando "diferencias" con los nuevos propietarios del rotativo.

The Moscow Times era gratis y se distribuía en hoteles y cafés frecuentados por extranjeros.

"Muchos periodistas extranjeros se servían de los contenidos del periódico para encontrar buenas historias y muchos reporteros que se formaron en The Moscow Times luego dieron el salto a importantes medios mundiales", dijo hoy Abduláyev en declaraciones a Efe.

Lo que más le gustaba del "viejo periódico", agregó, es que era una buena cantera periodística.

"Allí aprendían muy rápido el oficio. En un año y medio o dos, los nuevos redactores llegaban al nivel de las grandes agencias internacionales", aseguró.

Y subrayó que "cuatro periodistas de The Moscow Times recibieron el premio Pulitzer cuando ya trabajaban en The Wall Street Journal y The New York Times".

Con respecto a la actual situación en The Moscow Times y su renuncia a la versión impresa, Abduláyev las achacó al auge de la prensa digital y la disminución de la cantidad de expatriados que no hablan ruso.

"Hay muchos más extranjeros que hablan ruso ahora que hace 15 o 20 años", explicó.

El antiguo director del periódico evitó aventurarse sobre el futuro de la publicación porque "hacer un medio informativo completo es muy caro y hay que competir con las poderosas oficinas de las principales agencias extranjeras".