635x357 Theresa May "humillada" en Salzburgo sobre el Brexit, dice la prensa británica. Foto/AFP.

La prensa británica describía el viernes a una primera ministra "humillada" por los dirigentes europeos, que la instaron a revisar su plan para el Brexit durante la cumbre informal de Salzburgo, en Austria.

La "humillación" de May aparecían en las portadas de The Times y The Guardian, mientras otros medios hablaban del "desastre de Salzburgo".

Al término de la cumbre, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, aseguró que "el marco de las relaciones económicas tal como se ha planteado no funcionará, porque minaría los fundamentos del mercado interior".

"Las propuestas presentadas actualmente no son aceptables, especialmente en el ámbito económico" de la futura relación, aseguró por su parte el presidente francés, Emmanuel Macron, uno de los mandatarios que se mostró más inflexibles con Londres.

El tabloide The Sun presentaba a Tusk y Macron en su portada el viernes, caracterizados como gánsters de metralleta en mano y los calificaba de "ratas sucias de la UE", acusándolos de "tender una emboscada" a May.

"Tenemos ganas de liberarnos de estos maleantes que dirigen la Unión Europea", escribía este diario, al tiempo que defendía la postura de la primera ministra: "Se negó a alejarse de las líneas rojas fijadas por Reino Unido y tuvo totalmente razón".

Por su parte, el Daily Mail y el Daily Express lanzaban una advertencia a la UE, retomando las amenazas de May, que prevé que su país pueda salir de la UE el 29 de marzo 2019 sin un acuerdo con Bruselas.

Según el Daily Telegraph, la primera ministra conservadora está "apaleada" y "herida" pero sigue mostrando su "cara valiente".

A la espera de la cumbre de dirigentes europeos del 18 y 19 de octubre en Bruselas, otro desafío espera a Theresa May a final de mes: la conferencia de su Partido Conservador, donde deberán soportar la ira de los defensores del Brexit que consideran el plan de la primera ministra demasiado conciliador con la UE.