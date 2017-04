Tillerson: Rusia debe elegir entre Assad y EEUU

Rusia debe elegir entre alinearse con Washington y países afines o apoyar al presidente de Siria, Bashar Assad, a Irán y al grupo insurgente Jezbolá, dijo el martes el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson.

No está claro si Moscú no se tomó en serio sus obligaciones en Siria o si fue incompetente, explicó Tillerson, agregando que esta distinción "no importa mucho a los muertos".

"No podemos dejar que esto ocurra de nuevo", declaró el jefe de la diplomacia estadounidense sobre el ataque con armas químicas de la semana pasada en Siria.

Tillerson señaló que Estados Unidos no contempla un papel para Assad en el futuro de Siria, pero apuntó que Washington no hace hipótesis sobre cómo será su salida del poder.

El secretario de Estado estadounidense viaja más tarde el martes a Moscú. Sostiene que Rusia puede participar en el futuro de Siria pero que ponerse del lado de Assad no servirá a los intereses del país en el largo plazo.