La revista Time pide que retiren una falsa portada que glorifica a Trump

La publicación estadounidense Time pidió a la Organización Trump, holding que administra los intereses económicos del presidente estadounidense, que retire una falsa portada de la revista con informaciones favorables a Trump que fue colgada en varios clubs de golf del magnate.

Un periodista del Washington Post se dio cuenta de esta portada, que ensalza las glorias del presidente, durante una visita a un club de golf de la Organización Trump y llevó a cabo una investigación.

"Trump en todos los frentes... ¡incluso en televisión!", "(el reality show de Trump) 'The Apprentice' ¡un éxito televisivo!", los titulares de la portada eran tan favorables al presidente que atrajeron la atención del periodista.

La investigación posterior reveló que la portada era falsa y la revista pidió entonces a la Organización Trump que retirara esas páginas, fechadas el 1 de marzo de 2009, según indicó este miércoles un portavoz de Time a la AFP.

Desde su campaña presidencial, Donald Trump se queja regularmente de las "informaciones falsas" que, según él, son publicadas por la prensa, habiendo calificando a algunos grupos de "medios falsos".

UPDATE: Fake Time mag w/ @realdonaldtrump on the cover was hung in at least FIVE of his clubs, including Mar-a-Lago. https://t.co/HqnKayHQp3