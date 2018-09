635x357 Tiroteo en Cincinnati deja 4 muertos, incluido el atacante. ANGIE WANG y DAN SEWELL (Associated Press)

Un tiroteo el jueves por la mañana en un edificio del centro de Cincinnati dejó cuatro muertos, incluido el agresor, dijo la policía. Al escuchar el tiroteo, la gente corrió despavorida por la Fountain Square.

El ataque ocurrió en un edificio de 30 pisos, donde está la sede corporativa del banco regional Fifth Third Bancorp. En el edificio también hay tiendas de helados, pasteles y emparedados.

Se ordenó el cierre total del edificio durante la mayor parte de la mañana y se acordonaron calles aledañas.

El jefe de la policía Eliot Isaac dijo que el atacante abrió fuego a eso de las 9:10 de la mañana en el área de descarga del edificio Fifth Third Bank. Isaac agregó que el atacante luego ingresó al pasillo del banco, donde se enfrentó a tiros con los policías. No quedó claro si es que el atacante se disparó a sí mismo o si es que fue baleado por agentes.

No se ha dado a conocer el nombre del atacante ni el posible móvil.

Policías luego llegaron en masa a un apartamento en North Bend, Ohio, pueblito a unos 24 kilómetros (15 millas) al oeste de Cincinnati. La policía no dio explicaciones de inmediato sobre el cateo.