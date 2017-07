Suben a 28 los heridos en tiroteo en club nocturno en Arkansas

635x357 Tiroteo en club nocturno en Arkansas deja 28 heridos. ANDREW DeMILLO y TAFI MUKUNYADZI (Associated Press)

Los juerguistas gritaron y buscaron refugio al desatarse una balacera a primeras horas del sábado en un concierto de rap en un club nocturno del centro de Little Rock durante una breve riña que dejó 28 heridos y que la policía atribuyó a líos entre pandillas.

El tiroteo en el interior del Power Ultra Lounge fue tan rápido que los investigadores creen que varias personas estuvieron involucradas. El jefe policial Kenton Buckner aseguró que no hubo muertos gracias a la veloz llegada de los agentes al lugar.

Veinticinco personas de entre 16 y 35 años sufrieron heridas de bala, y otras tres resultaron lesionadas quizá en su intento de huir, señaló Buckner. Dos personas estaban en estado crítico el sábado en la tarde. La policía indicó que no ha detenido a sospechosos.

Courtney Swanigan, de 23 años, dijo a The Associated Press que “sólo cerré los ojos, me tiré al piso y cubrí mi cabeza con las manos”.

Las autoridades de la ciudad anunciaron que procederán el lunes a clausurar el club de acuerdo con un programa para la “reducción de la delincuencia”. El gobierno estatal suspendió el sábado el permiso de venta de bebidas alcohólicas al establecimiento y el alcalde Mark Stodola informó que el gerente de la propiedad decidió desalojar el lugar.

“Sabemos que tenemos que ser duros, pero tenemos que ser más duros todavía contra quienes cometan actos de violencia con armas de fuego y lastimen a personas”, declaró Stodola en una conferencia de prensa efectuada por la tarde.

Afirmó que la ciudad debe “evitar que la gente equivocada tenga armas en sus manos” y sugirió que las personas eviten ser clientes de clubes nocturnos que parezcan promover la violencia. Un material de publicidad del concierto del rapero Finese 2Tymes, de Tennesee, muestra a un hombre que apunta un arma hacia la cámara.

“Un video promocional con un arma de fuego en su carátula en que se invita a la gente a que vaya a un concierto... también debería ser totalmente rechazado en nuestra comunidad”, añadió el alcalde.

La balacera en el club fue el más reciente de varios incidentes de violencia ocurridos durante la semana en la ciudad más grande de Arkansas. La policía había atendido más de una decena de ataques a tiros desde vehículos en movimiento en los últimos nueve días.

“Esto parece una continuación de las disputas entre algunos de nuestros grupos locales”, dijo Buckner. “Ya hemos visto algunas cosas en nuestras calles que han resultado en ataques a tiros desde vehículos en movimiento”.