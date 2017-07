Tormenta tropical Eugene gana fuerza frente a México

Una tormenta tropical está ganando fuerza en el Océano Pacífico frente a México y podría convertirse en huracán el domingo, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

El vórtice de la tormenta se ubicaba el sábado a unos 1.080 kilómetros (670 millas) al sur-suroeste de la punta de la península mexicana de Baja California, informaron los meteorólogos. Se dirigía hacia el noroeste, en paralelo a la costa mexicana, a una velocidad de 15 kph (9 mph).

Aunque no se espera que el ojo del meteoro amenace tierra, sus bandas nubosas podrían traer lluvias fuertes sobre varios estados mexicanos.

La tormenta tenía el sábado vientos máximos sostenidos de 95 kph (60 mph).

Tropical Storm Eugene has developed over the eastern Pacific south of the California Baja Peninsula. Expected to become a Hurricane. pic.twitter.com/DVJNyiU2me