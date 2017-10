Tormenta tropical Ophelia se forma en el Atlántico

La tormenta tropical Ophelia se formó este lunes en el Atlántico sin representar una amenaza para las costas, informaron meteorólogos estadounidenses.

Ophelia se formó 1.385 km al suroeste del archipiélago portugués de las Azores, en el centro del Atlántico, y viaja hacia el noreste con vientos de 65 km/hora, según el Centro Nacional de Huracanes (NH), con sede en Miami.

Se espera que Ophelia se fortalezca en las próximas 48 horas, aunque "no hay alertas ni advertencias en vigor", escribió el NHC en su boletín de las 15H00 GMT.

Ophelia es la décimoquinta tormenta con nombre de la temporada de huracanes 2017, que ya vio tres ciclones catastróficos (Harvey, Irma y María) en el Golfo de México y en el Caribe.

TD Seventeen has become Tropical Storm #Ophelia and is the 15th named storm of the 2017 hurricane season pic.twitter.com/8zYYMzDx2U