Trabajo sobre "Papeles de Panamá" obtiene premio Pulitzer

El New York Daily News y ProPublica ganaron el lunes el Pulitzer a reporteo de servicio público por destapar cómo la policía abusó de leyes para desalojar de sus casas a cientos de personas, la mayoría pobres de minorías étnicas.

En un año en el que la tumultuosa campaña presidencial dominó el ámbito noticioso en Estados Unidos, David A. Fahrenthold, del The Washington Post, ganó el Pulitzer al mejor reportaje nacional, por exponer prácticas cuestionables de la fundación caritativa de Donald Trump. Personal del The New York Times recibió el galardón al mejor reportaje internacional por su trabajo sobre los esfuerzos del presidente ruso Vladimir Putin para proyectar el poder de Moscú en el extranjero.

Eric Eyre, del The Charleston Gazette-Mail, ganó el premio al mejor reportaje investigativo por escribir sobre el azote de los analgésicos opiáceos en zonas pobres de Virginia Occidental.

El equipo del East Bay Times en Oakland, California, se llevaron el galardón a mejor noticia de última hora por su cobertura del incendio que dejó 36 muertos en un depósito y los artículos posteriores sobre las medidas hubieran podido evitar la desgracia pero que funcionarios locales no tomaron.

El Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores, McClatchy y el Miami Herald —que juntaron a un grupo de más de 400 periodistas para evaluar los "Panama Papers" o "Documentos de Panamá", que fueron filtrados a la prensa y pusieron al descubierto cómo políticos, criminales y gente rica guardaron dinero en paraísos fiscales— ganaron el Pulitzer a mejor reporteo explicativo.

Periodistas del The Salt Lake Tribune recibieron el premio a mejor reporteo local, por su trabajo sobre cómo son tratadas las víctimas de ataques sexuales en la Universidad Brigham Young.

Los Pulitzer son considerados los premios más prestigiosos del periodismo estadounidense. Son entregados en 14 categorías de reporteo, fotografía, crítica y comentarios de periódicos, revistas y sitios web. Los galardones fueron anunciados en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York.

También se entregan premios a las artes en siete categorías, incluyendo ficción, drama y música.