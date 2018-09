Trasladarán a Alemania a integrante enfermo de Pussy Riot

El integrante de la banda rusa de protesta Pussy Riot que está gravemente enfermo tras ser presuntamente envenenado será trasladado a Alemania para ser tratado, dijo uno de sus compañeros de banda.

María Alekhina dijo a The Associated Press que Pyotr Verzilov será trasladado a Berlín el sábado. No dio más detalles.

El sitio web noticioso independiente Meduza citó a la pareja de Verzilov, Veronika Nikulshina, diciendo que el doctor de una clínica no identificada de Berlín que es amigo del padre del enfermo sugirió buscar atención medica afuera de Rusia.

Verzilov ha estado en cuidados intensivos en un hospital de Moscú desde el martes. Alekhina dijo a la AP el viernes que él ha vuelto a estar consciente.

Ella dijo que cree que él fue envenenado por razones políticas.

Verzilov, Nikulshina y otros dos integrantes de Pussy Riot cumplieron una sentencia de 15 días de cárcel tras protestar contra la policía en julio durante la final de la copa mundial de fútbol.