Tratan de identificar a niño muerto en Texas

La policía revisa numerosos informes y pistas para tratar de determinar la identidad de un niñito cuyo cuerpo sin vida fue hallado en una playa en el sureste de Texas la semana pasada.

Es la segunda vez en una década que los residentes y las autoridades de Galveston tratan de identificar a un niño muerto en las arenas de esa comunidad costera.

El Departamento de Policía de Galveston trabaja con agencias federales y estatales en una operación nacional para descubrir la identidad del niño hispano y determinar por qué nadie ha reportado su desaparición.

"Estamos esperando el informe del forense para determinar la causa de muerte. Pero estamos trabajando con el FBI, además de con otras agencias federales y estatales para buscar la mejor forma de proceder con la investigación”, dijo el jefe de la policía, capitán Joshua Schirard. "Tenemos probablemente cerca de mil avisos generados por las noticias y mensajes en las redes sociales. Esperamos tener más información pronto”.

Solamente pasaron unos pocos días después de que la policía dio a conocer un bosquejo a nivel nacional para que un familiar identificase a la niñita apodada Baby Grace, cuyo cuerpo fue hallado en octubre del 2007 por un pescador en una playa en una isla deshabitada frente a Galveston. Lois Gibson, la artista forense que dibujó el bosquejo de la niña identificada más tarde como Riley Ann Sanders, de 2 años, hizo el bosquejo del niño hallado la semana pasada.

El pequeño pesaba unos 13 kilos (unas 30 libras), tenía entre 3 y 5 años de edad y un metro (unos tres pies) de estatura. Gibson dijo que los ojos marrones y largas pestañas del niño se quedarán en su memoria hasta que la policía encuentre respuestas, incluido saber cuál es su nombre.

"Tengo esta sensación mientras este niño pequeño no sea identificado. No sé qué otra cosa puedo hacer y espero que (el retrato) ayude. Por eso hice el dibujo el sábado por la noche. No podía esperar”, dijo Gibson. "Sólo quiero decir que quienquiera que conozca a este niñito lo diga. Déjenos saber, déjenos ayudar a resolver esto. Alguien sabe”.

E el caso de la niña, un mes después del descubrimiento de su cuerpo las autoridades arrestaron a su madre, Kimberly Trenor, y a su padrastro, Royce Ziegler Jr. Ambos fueron declarados culpables de asesinato que se castiga con la pena capital por matarla a golpes.