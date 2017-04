Trece muertos en explosión de una bomba cerca de una iglesia en Egipto

La explosión de una bomba causó al menos 13 muertos este domingo cerca de una iglesia en la ciudad de Tanta, al norte de El Cairo, según los medios estatales egipcios.

El estallido también dejó unos 40 heridos, según las mismas fuentes, en este Domingo de Ramos, que da inicio a la semana santa cristiana.

Un responsable del hospital universitario de Tanta, donde fueron trasladadas las víctimas, afirmó a la AFP que había más 13 muertos.

La explosión se produjo antes de las 10H00 (08H00 GMT) en la iglesia Mar Girgis de Tanta, según la televisión estatal.

El suceso ocurrió cuatro meses después de que un kamikaze matara a 24 personas en una iglesia copta de El Cairo, y a tan solo unos días de la visita del papa Francisco a Egipto, los próximos 28 y 29 de abril.

La organización yihadista Estado Islámico llamó a atacar a los cristianos en Egipto.

Pictures from scene of church attack in #Tanta #Egypt pic.twitter.com/E80UflU7QP