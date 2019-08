Tribunal de EEUU ordena a Idaho realizar cirugía de reasignación género a reo

Un tribunal federal de apelaciones ordenó al estado de Idaho (EE.UU.) realizar una cirugía de reasignación de género a un recluso que ha estado viviendo como mujer durante años, pero que ha sido alojado desde su ingreso en una prisión para hombres.

En su escrito, dado a conocer este viernes, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito se mostró de acuerdo con una decisión de diciembre pasado emitida por el juez federal B. Lynn Winmill, quien dijo que no proveer una cirugía al reo Adree Edmo es inconstitucional y un "castigo cruel e inusual".

El recluso ha sido diagnosticado con disforia de género, que produce una angustia continua que puede tratarse con un reemplazo de hormonas, una mastectomía o una "cirugía de confirmación de género".

De acuerdo con documentos judiciales, mientras ha estado preso Edmo ha intentado dos veces la autocastración para paliar su sufrimiento y síntomas.

Edmo podría ser el primer recluso transgénero en el país en recibir una cirugía de cambio de sexo por orden judicial, aunque por lo pronto el gobernador estatal, el republicano Brad Little, adelantó que el estado apelará la decisión en la Suprema Corte.

"Los contribuyentes de Idaho no deberían verse obligados a pagar la resignación de sexo, más aún con las opiniones contrarias recibidas de su propio médico y de profesionales de salud mental", señaló Little, que calificó la decisión de "extremadamente decepcionante".

El recluso fue sentenciado a diez años de cárcel por abusar sexualmente de un niño de quince años y su puesta en libertad está prevista para 2021.

La cirugía tendría un coste para el gobierno estatal de entre 20.000 y 30.000 dólares.

De realizarse, las autoridades penitenciarias de Idaho deberán trasladar a Edmo a una prisión estatal para mujeres al cabo de la intervención clínica.

