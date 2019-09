Trudeau se disculpa por pintarse cara de café en 2001

El equipo de campaña del primer ministro canadiense Justin Trudeau enfrentaba el miércoles una contrariedad por la publicación de una fotografía de un anuario en la que él aparece con la cara maquillada de café durante una fiesta de disfraces en 2001. El gobernante ofreció disculpas y dijo que “fue una tontería esa acción”.

La revista Time difundió la imagen y explicó que fue publicada en el anuario de la West Point Grey Academy, una escuela privada en la Columbia Británica donde Trudeau fue maestro antes de incursionar en la política. En la fotografía, Trudeau, en esa época de 29 años, sale con un turbante y una túnica, con las manos, cara y cuello maquillados para parecer una persona morena.

Trudeau, que emprendió su campaña para la reelección hace exactamente una semana, dijo que debió haber actuado de otra forma.

“Estoy molesto conmigo, estoy decepcionado conmigo mismo”, declaró el mandatario a los reporteros que lo acompañaban en un avión para un acto de campaña.

El primer ministro canadiense es el político más reciente en América del Norte en ser puesto bajo la lupa debido a fotografías y acciones relacionadas con insensibilidad racial que se remontan a sus épocas de juventud.

En Estados Unidos a principios de año, el gobernador de Virginia, Ralph Northam, enfrentó intensas exigencias para que renunciara tras la difusión de una fotografía de corte racista obtenida del anuario de su escuela de medicina y fechada en 1984. Northam negó ser el de la imagen, pero reconoció haberse pintado la cara de negro cuando era joven para disfrazarse de Michael Jackson durante una fiesta en la década de 1980.

Desde entonces, el fiscal general de Virginia, Mark Herring, ha reconocido haberse pintado la cara de negro en la universidad, y la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, se disculpó públicamente por haberse pintado la cara de negro durante una parodia universitaria hace más de 50 años. Ninguno ha renunciado.

