Trump se queja de CNN y sugiere boicotear a AT&T

El presidente Donald Trump utilizó Twitter el lunes para volverse a quejar de CNN y sugirió boicotear a su empresa matriz AT&T.

Poco después de llegar a Londres para una visita de estado a Gran Bretaña, Trump tuiteó que CNN es su fuente principal de este tipo de reportes, pero “después de verlo un tiempo, lo apagué. Todo negativo y demasiadas Noticias Falsas, muy malo para Estados Unidos”.

Trump preguntó por qué AT&T “no hacía algo” y añadió que si las personas dejan de usar o suscribirse a AT&T la empresa se vería obligada a hacer “grandes cambios” en CNN.

CNN pertenece a Turner Broadcasting System, una división de WarnerMedia de AT&T.

AT&T y CNN no quisieron comentar al respecto.

El mandatario estadounidense ha criticado desde hace tiempo a CNN por la cobertura que da a su gobierno. Fox News Channel, que suele darle cobertura más favorable, es su canal favorito.

La queja de Trump hacia la empresa dueña de CNN es inusual pero no sorprende. Cuando AT&T hizo la oferta de compra a Time Warner Inc. por CNN en 2016, Trump _que entonces era candidato a la presidencia_ criticó la idea y prometió impedirla porque era “demasiada concentración de poder en manos de muy pocos”.

Después de convertirse en presidente, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra AT&T y Time Warner para bloquear el acuerdo argumentando que perjudicaría a los consumidores. Finalmente, un juez falló a favor la adquisición de 81.000 millones de dólares y se completó en junio de 2018. El departamento perdió una apelación en febrero y no quiso apelar más ante la Corte Suprema, donde tenía pocas posibilidades.

Just arrived in the United Kingdom. The only problem is that @CNN is the primary source of news available from the U.S. After watching it for a short while, I turned it off. All negative & so much Fake News, very bad for U.S. Big ratings drop. Why doesn’t owner @ATT do something?