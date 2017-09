Trump culpa a los Clinton de la capacidad nuclear de Corea del Norte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó hoy a la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, y a su marido, el expresidente Bill Clinton, de la capacidad nuclear que hoy tiene Corea del Norte.

"Después de permitir a Corea del Norte investigar y construir misiles nucleares cuando era secretaria de Estado (Bill C también), Deshonesta Hillary ahora critica", escribió hoy en su habitual batería de mensajes madrugadores en Twitter.

Además, publicó un tuit de otro usuario que decía: "es el colmo de la hipocresía. (Barack) Obama y (Hillary) Clinton, de hecho, dieron armas nucleares a Corea del Norte con su política de apaciguamiento".

Trump, recordando el sobrenombre que le puso a Clinton en la campaña electoral (Deshonesta Hillary), respondió así a las críticas de la exsecretaria de Estado a su primer discurso ante las Naciones Unidas de ayer, en el que amenazó con "destruir totalmente" a Corea del Norte si continúa con sus pruebas nucleares.

Clinton, en el programa nocturno "The Late Show with Stephen Colbert", consideró la alocución del presidente "muy oscura" y "peligrosa".

"Cuando enfrentas situaciones peligrosas como la que está ocurriendo en Corea del Norte, para dejarlo claro, tu primer enfoque tiene que ser siempre diplomático", opinó la exsecretaria de Estado (2009-2013).

"Vemos esto como peligroso para nuestros aliados, para la región e incluso para nuestro país, pedimos a todas las naciones que trabajen con nosotros para tratar de poner fin a la amenaza que representa Kim Jong-un (...) pero, para decirlo claro, no toleraremos ningún ataque a nuestros aliados o a nosotros mismos", continuó.

Trump, en su estreno en la Asamblea General de la ONU, alertó de que no habrá otra opción que "destruir totalmente" a Corea del Norte, si el régimen de Pyongyang continúa amenazando a su país y a sus aliados.

Y, en referencia al líder norcoreano, Kim Jong-un, añadió: "El hombre cohete está en una misión suicida para él y su régimen".

Clinton, tras meses alejada de los focos, reapareció la semana pasada en los medios para presentar su libro sobre la derrota electoral "What Happened" ("Lo que ocurrió").

Aunque en sus entrevistas habla más del pasado y del futuro que del presente, anoche se pronunció de manera crítica sobre el discurso de Trump en la ONU.

Desde el lunes está, además, de gira con su libro por 15 ciudades de Estados Unidos y Canadá.

After allowing North Korea to research and build Nukes while Secretary of State (Bill C also), Crooked Hillary now criticizes.