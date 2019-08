Trump afirma que huracán Dorian es uno de los más fuertes en décadas en EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado que el huracán Dorian, que se aproxima a la costa sureste del país, es uno de los más fuertes que se han visto en décadas en Estados Unidos.

"Viendo cómo nuestra gran Carolina del Sur podría ser golpeada MUCHO MÁS fuerte de lo que se pensaba inicialmente. Georgia y Carolina del Norte también. Se está moviendo y es muy difícil de predecir, excepto que es uno de los mayores y más fuertes (y realmente amplio) que hemos visto en décadas. ¡Cuídense!", dijo el mandatario en Twitter.

A lo largo de esta mañana Trump ha tenido una actividad frenética en esa red social y ha estado retuiteando mensajes de la Cruz Roja, de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, en inglés), del Centro Nacional de Huracanes (HNC, en inglés) y del Departamento de Sanidad de Florida, entre otros, con consejos para los ciudadanos e informando de los preparativos ante la llegada del huracán.

Según la última actualización del HNC, Dorian prosigue este sábado su proceso de fortalecimiento en aguas del Atlántico y genera ya vientos máximos sostenidos de 145 millas por hora (230 km/h) mientras se aproxima a Bahamas y Florida.

Los meteorólogos esperan que se mantenga como huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, sobre un máximo de 5, mientras se mueve lentamente -12 millas por hora (19 km/h)- hacia el oeste, lo que le acerca cada vez más a Bahamas y Florida.

Las previsiones apuntan a que Dorian podría afectar especialmente a las islas más septentrionales de Bahamas.

Se prevé que el huracán permanecerá durante horas sobre las islas Ábaco y la de Gran Bahama, situada 56 millas (90 km) al este de la costa de Florida, lo que podría ocasionar grandes daños, pues en ese momento Dorian mantendría su categoría de huracán mayor.

Posteriormente, calculan, virará hacia el norte poco antes de tocar tierra en Florida, cuyo litoral recorrería hasta impactar posiblemente, ya algo debilitado, sobre la costa de las Carolinas, en el sureste.

El jueves, Trump anunció la cancelación de la visita que tenía previsto hacer este fin de semana a Polonia debido al inminente paso por Florida del huracán Dorian.

"He decidido enviar a Polonia en mi lugar al vicepresidente (estadounidense) Mike Pence. Para mí es muy importante estar aquí, porque parece que la tormenta podría ser grande", indicó Trump en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

El mandatario tenía planeado llegar a Varsovia este sábado y permanecer allí hasta el 2 de septiembre, para participar en los actos destinados a conmemorar el 80 aniversario del estallido de la II Guerra Mundial.

