Trump dice que EEUU está "listo" para un ataque militar a Corea del Norte

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo hoy que las opciones militares su país están "listas para el combate" con Corea del Norte, y confió en que el líder norcoreano, Kim Jong-un, ceda en sus amenazas para que no sea necesario utilizarlas.

"Las soluciones militares están completamente preparadas, listas para el combate, por si Corea del Norte actúa de forma imprudente. Espero que Kim Jong-un encuentre otro camino", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

El tuit supone un paso más en la escalada verbal entre Trump y Kim, que esta semana han intercambiado graves amenazas.

Este jueves, Trump dijo que si el líder norcoreano ordena un ataque contra la isla estadounidense de Guam, en el Pacífico Occidental, se topará con una respuesta "que nadie ha visto antes en Corea del Norte".

El régimen de Pyongyang aseguró el jueves que prepara un plan para disparar a mediados de agosto dos misiles de medio alcance cerca de las aguas territoriales del Guam, sede de una estratégica base naval estadounidense.

"Ya veremos lo que hace con Guam. Si hace algo en Guam, (desencadenará) un evento que nadie ha visto nunca antes en Corea del Norte. Él verá (...). No va a poder ir por ahí amenazando Guam, EE.UU., Japón o Corea del Sur", aseveró Trump el jueves.

El mandatario aseguró entonces que EEUU está preparado para varias eventualidades militares y aseguró que su duro lenguaje no es un "desafío", sino una "declaración de hechos".

Debido al aumento de la tensión con Corea del Norte, que según la inteligencia estadounidense podría poseer ya una ojiva nuclear para montar en un misil intercontinental, Trump anunció un aumento en el gasto de sistemas antimisiles.

"Vamos a incrementar el presupuestos en muchos miles de millones debido a Corea del Norte y otras razones", reveló el mandatario, quien prometió un anuncio sobre inversión en sistemas antimisiles la próxima semana.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!