Trump: Estado Islámico perdió 100% de su territorio en Siria. ROBERT BURNS (Associated Press)

El presidente Donald Trump afirmó el jueves que el grupo Estado Islámico ha perdido el 100% del territorio que controlaba en Siria, aunque funcionarios en Washington y civiles del país aseguran que persiste una pequeña zona en disputa.

Trump hizo su anuncio ante soldados en Alaska durante una escala para repostar combustible en su viaje de regreso a Washington tras la reunión que sostuvo en Vietnam con el líder norcoreano Kim Jong Un.

Desde hace meses el EI ha estado a punto de perder todo su llamado califato en Siria, subrayó el mandatario.

“Hemos tomado el control del 100%, el 100%”, afirmó. “En el área, en el territorio, tenemos el 100%. Lo logramos en un periodo menor al que se suponía”, agregó.

Cuando se le preguntó sobre las declaraciones de Trump, el Pentágono refirió a los reporteros con la Casa Blanca.

No es la primera vez que Trump hace anuncios precipitados sobre el EI. El 15 de febrero dijo que “la erradicación” del califato del EI sería anunciada en 24 horas. No ocurrió, y aunque funcionarios del Pentágono están optimistas de que el grupo armado está al borde de la derrota, la lucha no ha terminado.

Estados Unidos y otros países occidentales apoyan a un grupo sirio llamado Fuerzas Democráticas Siria (FDS), que incluye a combatientes kurdos y árabes que han peleado en contra del EI desde hace más de tres años.

Según una valoración de Estados Unidos, los integrantes del EI y habitantes civiles se encuentran en una pequeña porción de territorio sirio al lado del río Éufrates. Las autoridades afirman que las operaciones militares fueron suspendidas para separar a los civiles de los combatientes del Estado Islámico en la zona.

Las FDS efectúan revisiones biométricas a todos los adultos masculinos para determinar si son combatientes del EI que se esconden entre la población que huye de la zona. Funcionarios dijeron que las operaciones militares para eliminar a los remanentes del EI serán reanudadas en breve y posiblemente tardará su conclusión.