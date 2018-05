Trump celebra "gran día para Israel" con apertura de embajada de EEUU en Jerusalén

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó este lunes la mudanza a Jerusalén de la embajada de su país y aseguró que marca "un gran día para Israel".

En un mensaje en Twitter, el mandatario estadounidense dijo también que la ceremonia de inauguración de la sede diplomática será transmitida en directo por la cadena de televisión Fox.

U.S. Embassy opening in Jerusalem will be covered live on @FoxNews & @FoxBusiness. Lead up to 9:00 A.M. (eastern) event has already begun. A great day for Israel!