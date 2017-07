Trump Jr. mostró interés en datos comprometedores sobre Clinton

El hijo mayor del presidente estadounidense Donald Trump divulgó este martes los correos electrónicos en los que aceptó una reunión con una abogada rusa, que prometió aportar datos comprometedores sobre la candidata demócrata, Hillary Clinton, en plena campaña electoral de 2016.

En junio del año pasado, a cinco meses de los comicios, Trump Jr. mantuvo una reunión en Nueva York con una abogada rusa que, según un allegado común, podía aportar información embarazosa sobre Clinton.

El interlocutor, Rob Goldstone, escribió a Trump Jr. el 3 de junio para decirle que había personas en Rusia que tenían "documentos oficiales e información que podía comprometer a Hillary" y que ello podía ser "muy útil" para su padre.

De acuerdo con Goldstone, la información era "de muy alto nivel y muy sensible, pero es parte del apoyo de Rusia y de su gobierno al señor Trump".

Trump Jr. respondió que le "encantaría" tener acceso a esos datos. Inicialmente el empresario pretendía agendar una entrevista telefónica, pero Goldstone le sugirió un contacto con el empresario ruso Emin Agalarov.

Finalmente, el 9 de junio se realizó la reunión con una abogada rusa en una oficina de la Torre Trump en Nueva York.

El empresario Jared Kushner, casado con una hija de Trump y convertido en consejero del mandatario, y Paul Manafort, un asesor del entonces candidato presidencial, también participaron del encuentro.

En una declaración publicada este martes en Twitter, Trump Jr. afirmó que la abogada "no tenía información para proporcionar y quería hablar sobre la política de adopción" de niños rusos por parte de familias estadounidenses.

Las circunstancias sobre esta reunión fueron reveladas el fin de semana por el diario The New York Times, avivando de nuevo el escándalo que persigue a Trump sobre el papel que jugó Moscú en las presidenciales.

Here is page 4 (which did not post due to space constraints). pic.twitter.com/z1Xi4nr2gq