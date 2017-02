Trump pide liberación de Leopoldo López tras recibir a Tintori en Casa Blanca

El presidente de EEUU, Donald Trump, recibió hoy en la Casa Blanca a Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, y pidió la liberación de este dirigente opositor venezolano condenado a casi 14 años de cárcel por haber incitado unas manifestaciones que se saldaron con más de 40 muertos en 2014.

"Venezuela debería permitir que Leopoldo López, un prisionero político y esposo de @Lilian Tintori (a la que conocí junto a @marcorubio), salga de la cárcel inmediatamente", afirmó Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter, acompañado de una fotografía de él con la esposa del dirigente opositor en el Despacho Oval.

Además de Trump y Tintori, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y el senador republicano Marco Rubio, con el que tenía previsto cenar hoy el presidente, también aparecen en la fotografía.

Tintori viajó a Washington para plantear en el Senado de EEUU su visión sobre la crisis que atraviesa Venezuela después de que un grupo de 34 legisladores de los dos partidos instara la semana pasada a Trump a sancionar al Gobierno de Nicolás Maduro.

En una rueda de prensa celebrada este martes en el centro de estudios Diálogo Interamericano, la esposa de López instó de igual forma a Trump a que "haga algo en acciones y no solo en palabras" con respecto a Venezuela.

Tintori dijo que "si el Gobierno de EEUU es democrático, tiene que pedir que se cumplan la ley y los derechos humanos en Venezuela, y tiene que presionar por la liberación de los prisioneros políticos", y apuntó que de no hacerlo se convierten en "cómplices" de ello.

Tras el encuentro con Trump de hoy, la esposa de López también publicó un mensaje en Twitter: "Arriba Venezuela. Sigamos con más fuerza a conquistar nuestra libertad!", escribió, citando el tuit del presidente estadounidense.

El pronunciamiento de Trump sobre la situación de López es el segundo golpe que propina al Gobierno de Maduro esta semana después de que el lunes la Casa Blanca sancionara al vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, por su presunto "papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos".

Además, el mandatario estadounidense habló el pasado fin de semana de la crisis en Venezuela con los presidentes de Colombia y de Perú, Juan Manuel Santos y Pedro Pablo Kuczynski, respectivamente.

López está recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, cercana a Caracas, desde que se entregó a las autoridades hace tres años por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio con relación a los hechos violentos que rodearon días antes una manifestación contra el Gobierno.

