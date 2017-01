Trump insiste en que México reembolsará a EE.UU. por el muro fronterizo

El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, reiteró hoy que México reembolsará a Estados Unidos por los gastos que se incurran para construir un muro en la frontera que separa a los dos países.

Trump insistió en esa idea después de que se conocieran informes que indican que líderes republicanos están viendo la posibilidad de financiar ese muro amparándose en una ley de 2006 que proyectaba la construcción de obras en el límite fronterizo.

"Los medios deshonestos no informan de que cualquier dinero usado para construir la Gran Muralla (...) será pagado por México después", afirmó Trump en uno de sus mensajes matutinos de hoy por la red Twitter.

En 2006 fue aprobada una ley firmada por el entonces presidente estadounidense, George W. Bush, para construir una "barrera física" de unos 1.100 kilómetros en la frontera con México, que tiene una extensión de unos 3.000 kilómetros.

Esas obras, sin embargo, nunca fueron realizadas, pero la ley no especificaba cuándo dejaría de estar vigente, lo que abre la puerta a que se busque la financiación por un programa que ya está aprobado.

Ya el 22 de octubre pasado, durante la campaña electoral, Trump había advertido que México "reembolsaría" a Estados Unidos por los fondos que incurra en la construcción de un muro que busca cortar la entrada de inmigrantes indocumentados.

"Ya dije que México pagaría por el muro, en el entendimiento de que ese país reembolsaría a Estados Unidos por el coste total de ese muro", dijo en esa ocasión, punto que reiteró hoy.

Previamente había dicho que será México quien se encargaría directamente de esos gastos.

Cálculos de los que se han hecho eco medios de comunicación indican que la idea de Trump tendría un costo de unos 10.000 millones de dólares.

México ya ha dejado claro que no tiene intención de abonar ni un céntimo sobre el muro que quiere construir Trump y que fue uno de los principales temas de su campaña.

El congresista republicano Chris Collins afirmó hoy que Trump "tiene todas las cartas que se necesitan" para presionar en favor de ese reembolso teniendo en cuenta que "la economía de México depende de los consumidores de Estados Unidos".

The dishonest media does not report that any money spent on building the Great Wall (for sake of speed), will be paid back by Mexico later!