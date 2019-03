Trump: Nadie ha brindado mejor atención a Puerto Rico que yo

El presidente Donald Trump defendió el jueves su respaldo a la reconstrucción de Puerto Rico tras el paso devastador de dos huracanes, pero no cree que las autoridades de la isla estén gastando los recursos federales de manera adecuada.

“Donald Trump ha cuidado mejor a Puerto Rico que cualquier otro ser vivo”, dijo el presidente a los reporteros en la Casa Blanca antes de partir rumbo a Michigan.

Los residentes y funcionarios del gobierno de la isla se han quejado de que la respuesta estadounidense sigue siendo demasiado lenta, pero el presidente afirmó ante reporteros que están por llegar a Puerto Rico 91.000 millones de dólares. Dijo que es una cantidad superior a la destinada para Florida y Texas para que se recuperaran de huracanes devastadores.

Se desconoce cómo llegó a esa cifra. Diversas agencias federales están destinando fondos de asistencia y se han autorizado distintas cantidades, que aún no se distribuyen.

Trump dijo creer que los puertorriqueños entienden que les está enviando mucho dinero, pero aprovechó para criticar a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien ha sido una abierta detractora de Trump después de que el huracán María impactó la isla en septiembre de 2017 como una tormenta de categoría 4. El gobernador Ricardo Rosselló también se ha expresado en contra, acusando al gobierno de colocar obstáculos para la asignación de fondos.

“Hay una alcaldesa de San Juan que francamente no sabe lo que hace”, dijo Trump. “Y el gobernador... no saben cómo gastar el dinero y no lo están gastando de manera adecuada”.

Durante una reunión en el Capitolio el martes, Trump endureció su oposición a proporcionar mayor asistencia a Puerto Rico. El senador Marco Rubio dijo que el mandatario les dijo a los republicanos en un encuentro a puerta cerrada que la ayuda a Puerto Rico “es demasiado desproporcionada con lo que han recibido Texas, Florida y otras partes”.

La postura de Trump posiblemente desencadene un enfrentamiento con los demócratas de la Cámara de Representantes, quienes insisten que un paquete de ayuda de entre 13.000 y 14.000 millones de dólares, el cual es de máxima prioridad para algunos republicanos del sur, no avanzará en el Congreso si no incluye mayor asistencia para la isla.