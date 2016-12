Trump: La ONU es un club de personas que "la pasan bien"

Donald Trump ha puesto en duda la eficacia de Naciones Unidas al describirla como un simple club de personas que se reúnen y "la pasan bien".

La postura emitida el lunes en un tuit constituye el comentario más reciente del mandatario electo desde que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el viernes una condena contra los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén oriental.

Trump dijo que la ONU tiene "gran potencial", pero se ha convertido "en un club de personas que se reúnen, conversan y la pasan bien. ¡Qué tristeza!"

El futuro mandatario estadounidense advirtió el viernes que "en cuanto a la ONU, las cosas serán distintas después del 20 de enero", en referencia a la fecha en la que él asumirá la Casa Blanca.

En diciembre de 2015, Trump había dicho a The Associated Press que quería ser "muy neutral" en los asuntos entre Israel y los palestinos.

Sin embargo, el magnate cambió de tono decididamente más a favor de Israel a medida que avanzaba su campaña política.

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad!