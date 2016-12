Trump acusa a Obama de hacer declaraciones "incendiarias"

El presidente Barack Obama parece estar incomodando a su sucesor. El mandatario electo Donald Trump dijo en Twitter que está haciendo "lo mejor" que puede para "ignorar todos los obstáculos y declaraciones incendiarias del presidente O".

Trump agregó: "Pensé que iba a ser una transición tranquila - ¡NO!".

Obama dijo a su ex asesor de la Casa Blanca David Axelrod en un podcast divulgado el lunes que hubiera derrotado a Trump en la elección de noviembre si se hubiera postulado para un tercer período. Pero el magnate de las bienes raíces no está de acuerdo.

