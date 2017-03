Trump acusa a Obama de intervenir su teléfono durante campaña electoral

El presidente estadounidense Donald Trump acusó este sábado a un antecesor Barack Obama de intervenir su teléfono durante la campaña electoral del año pasado, sin proporcionar pruebas de esa acusación.

"Apostaría a que un buen abogado podría llevar adelante un gran caso por el hecho de que el Presidente Obama pinchaba mis teléfonos en octubre, justo antes de la elección!", escribió Trump en Twitter.

"Cuan bajo ha caído el Presidente Obama para pinchar mis teléfonos durante del muy sagrado proceso electoral. Esto es Nixon/Watergate. Mal tipo (o enfermo)!", señaló en otro tuit.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!