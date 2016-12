Trump divulga carta de Putin en que dice esperar mejores relaciones bilaterales

Donald Trump divulgó este viernes una carta que le envió el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el pasado 15 de diciembre y en la que el líder ruso se manifiesta en favor de una mejora en las relaciones bilaterales.

En la carta, Putin expresa confianza en que, una vez que Trump asuma el poder, Washington y Moscú puedan "restaurar el marco de cooperación bilateral" y llevar la colaboración en el plano internacional "a un nuevo nivel cualitativo".

De acuerdo con la traducción no oficial de la carta divulgada por Trump, Putin señaló en su mensaje que esa mejora de las relaciones bilaterales podría conseguirse "actuando de forma constructiva y pragmática".

Según Putin, "serios desafíos globales y regionales que nuestros países han tenido que enfrentar en años recientes, muestran que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos continúan siendo un importante factor de estabilidad y seguridad en el mundo moderno".

En la escueta nota oficial que acompañó a la divulgación del mensaje, Trump comentó que se trata de "una bella carta de Vladimir Putin; sus pensamientos son correctos".

"Espero que las dos partes sean capaces de hacer realidad estos pensamientos, y que no tengamos que viajar en un camino alterno", añadió.

La divulgación de la carta fechada hace una semana coincidió con un súbito endurecimiento del tono entre Washington y Moscú ante una posible reactivación de la carrera nuclear.

Putin declaró el jueves que Rusia debía fortalecer su arsenal de misiles nucleares, e inmediatamente Trump reaccionó en la red Twitter alegando que Estados Unidos debía "fortalecer y expandir" su propia capacidad estratégica.

My good friend Vladimir

Wrote a letter. Very nice

I took it to the bathroom

but had to flush it twice pic.twitter.com/Pdg1b1TrgP