Trump anuncia que Shanahan desiste de convertirse en secretario de Defensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que el secretario de Defensa en funciones, Patrick Shanahan, decidió retirar su candidatura para ocupar dicho cargo de manera permanente, alegando motivos personales.

"El secretario en funciones de Defensa, Patrick Shanahan, quien ha realizado un trabajo maravilloso, ha decidido no someterse al proceso de confirmación para poder dedicar su tiempo a la familia", señaló Trump en un mensaje divulgado en su cuenta de Twitter.

Hace apenas una semana, diversos medios locales informaron de que el gobernante tenía dudas sobre la confirmación de Shanahan, quien ha estado al frente del Pentágono desde enero, una afirmación que fue desmentida por el propio Trump.

El diario The Washington Post aseguró minutos después del sorprendente anuncio que la decisión de Shanahan, que en caso de haber seguido adelante con su candidatura habría tenido que someterse a un proceso de confirmación en el Senado, obedece a su deseo de evitar que ciertos incidentes domésticos salgan a la luz.

En un segundo tuit, Trump desveló que su intención ahora es nominar para el cargo al actual secretario del Ejército de Tierra, Mark Esper, un civil con amplia experiencia en el sector privado que, no obstante, se graduó en la Academia Militar de West Point en 1986 y sirvió en el Cuerpo de Infantería.

"Quiero darle las gracias a Pat por su excelente servicio y nombraré al secretario del Ejército de Tierra, Mark Esper, como nuevo secretario de Defensa en funciones. Conozco a Mark y no tengo duda de que ¡realizará un trabajo fantástico!", finalizó el presidente.

Shanahan se incorporó al Pentágono en julio de 2017 como segundo del entonces secretario de Defensa, el general James Mattis, quien presentó su dimisión el pasado diciembre debido a sus desavenencias con Trump, que alcanzaron su punto álgido cuando este anunció por sorpresa el repliegue de las tropas estadounidenses en Siria.

Tras casi seis meses ocupando el puesto en funciones, Shanahan se ha convertido en el secretario interino de Defensa más longevo de la historia del país.

....I thank Pat for his outstanding service and will be naming Secretary of the Army, Mark Esper, to be the new Acting Secretary of Defense. I know Mark, and have no doubt he will do a fantastic job!