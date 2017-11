Trump fustiga a Theresa May por criticar sus reenvíos de tuit antimusulmanes

El presidente estadounidense Donald Trump fustigó este miércoles a la primera ministra británica Theresa May, quien había criticado su reenvío en Twitter de videos con propaganda antimusulmana publicados por un grupo de extrema derecha británico.

"Theresa @theresamay, no te enfoques en mí, enfócate en el destructivo Terrorismo Islámico Radical que tiene lugar en el Reino Unido. A nosotros nos va de lo mejor", escribió Trump en Twitter, horas después de usar la red social para retuitear videos islamofóbicos.

. @Theresa_May, don’t focus on me, focus on the destructive Radical Islamic Terrorism that is taking place within the United Kingdom. We are doing just fine!