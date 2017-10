Trump afirma que Tillerson "pierde el tiempo" buscando negociar con Pyongyang

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó hoy que su secretario de Estado, Rex Tillerson, "pierde el tiempo tratando" de negociar con Corea del Norte y señaló que EE.UU. hará "lo que se tiene que hacer", sin ofrecer más detalles.

"Le he dicho a nuestro maravilloso secretario de Estado, Rex Tillerson, que pierde el tiempo tratando de negociar con el Pequeño Hombre Cohete", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

Este sábado, tras una serie de tres reuniones consecutivas con el presidente Xi Jinping y otros líderes chinos, Tillerson anunció por sorpresa que Estados Unidos tiene "líneas de comunicación" abiertas con Pyongyang.

"Guarda energía, Rex, haremos lo se tiene que hacer", agregó Trump.

Tillerson aseguró en Pekín que están "sondeando" la voluntad del régimen norcoreano para entablar un diálogo, aunque no detalló la naturaleza de esos contactos o si se hacen a través de China.

Poco después, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, emitió un comunicado en Washington en el que reiteró la existencia "varios canales abiertos" pero que por ahora "los funcionarios norcoreanos no han ofrecido señales de estar interesados o listos para conversaciones sobre la desnuclearización".

El anuncio de Tillerson llega además en medio del fuerte aumento de la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte durante el último mes debido a la evolución de los programas de armas nucleares y misiles balísticos del régimen comunista de Pyongyang.

En las últimas semanas, Trump ha repetido que se reserva la opción de una intervención militar contra Corea del Norte en respuesta a las últimas pruebas atómicas y ensayos de misiles por parte de aquel país.

