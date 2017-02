Trump advierte a Irán de que "está jugando con fuego"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alertó hoy a Irán de que "está jugando con fuego", en referencia al reciente lanzamiento de varios misiles por parte del país asiático.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Trump lanza esta advertencia a Irán y le acusa de no haber agradecido lo "considerado" que fue su antecesor en el cargo, Barack Obama, con el régimen iraní, con el que la comunidad internacional firmó un acuerdo nuclear.

El multimillonario neoyorquino también asegura que él no tendrá la misma actitud que Obama, en un mensaje emitido pocas horas después de que varios medios estadounidenses informaran de que Washington planea ampliar las sanciones contra el régimen iraní.

Estas nuevas sanciones, según informa la cadena CNN, que cita fuentes cercanas a la Casa Blanca, podrían ser anunciadas hoy mismo y responderían a la nueva escalada militar emprendida por Teherán tras las pruebas que ha realizado con dos nuevos misiles balísticos.

Según este medio, senadores estadounidenses advertían en una carta enviada ayer a Trump de que los líderes iraníes "deberían sentir suficiente presión para detener sus actividades desestabilizadoras, que incluyen el patrocinio de grupos terroristas y la realización de pruebas con misiles".

En esa misiva, los senadores, entre los que se incluyen demócratas y republicanos, pedían la aplicación completa de las sanciones acordadas hasta ahora contra Teherán y subrayaban la necesidad de adoptar otras adicionales.

Iran is playing with fire - they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me!