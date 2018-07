Trump afirma ser el presidente más "firme" con Rusia

Donald Trump aseguró este miércoles que Estados Unidos nunca ha tenido un presidente más "firme" que él mismo con relación a Rusia, en un nuevo esfuerzo para superar la controversia tras su reunión con Vladimir Putin.

"Nunca ha habido un presidente más firme con Rusia de lo que he sido yo", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. Sin embargo, añadió: "Nos estamos llevando muy bien".

Al ser interrogado si creía que Rusia aún buscaba interferir en el proceso político de Estados Unidos, Trump se limitó a responder "No", pero no ofreció otros detalles.

"Todo lo que debemos hacer es mirar los números. Miren todo lo que hemos hecho. Miren las sanciones. (...) Miren lo que, lamentablemente, ha ocurrido en Siria recientemente", dijo el presidente.

Trump había sido enérgicamente criticado por aliados y adversarios luego de una confusa conferencia de prensa que ofreció junto a Putin al fin de su cumbre del lunes en Finlandia.

En esa conferencia de prensa, Trump dijo que no veía razones para que Rusia haya interferido en las elecciones presidenciales de 2016, como sí concluyeron órganos estadounidenses de inteligencia.

El martes, el presidente estadounidense alegó que se había expresado mal, y que quiso decir que no veía razones para que Rusia no haya interferido, aunque la explicación no aplacó la controversia.