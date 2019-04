Trump tuitea video alterado de Omar; demócratas la defienden

Influyentes demócratas se apresuraron el sábado a defender a la representante Ilhan Omar después de que el presidente Donald Trump retuiteó un video alterado para insinuar que ella desestimaba la importancia del peor ataque terrorista en suelo estadounidense.

La presidenta de la cámara baja Nancy Pelosi regañó a Trump por usar las "dolorosas imágenes del 11 de septiembre para un ataque político" contra la demócrata que representa Minnesota. Igualmente, el candidato demócrata a la presidencia en el 2020 y excongresista de Texas, Beto O'Rourke, dijo que el tuit del presidente republicano "incitaba a la violencia" contra Omar, quien es musulmana, y otras personas como ella.

El video que retuiteó Trump incluye una parte del discurso reciente de Omar ante el Consejo sobre Relaciones Estadounidenses-Islámicas, CAIR por sus siglas en inglés, en la que dice que "unas personas hicieron algo", en referencia a los terroristas del ataque de 2001 contra el Centro de Comercio Mundial, y tomas de reportes noticiosos sobre los aviones secuestrados chocando contra las Torres Gemelas. Trump también tuiteó, "¡NUNCA LO OLVIDAREMOS!"

Oponentes políticos y conservadores han criticado ampliamente las declaraciones de la legisladora novata diciendo que ella, una de las primeras musulmanas en el Congreso, describió de manera frívola los ataques que dejaron casi 3.000 muertos y sus autores.

El tuit de Trump ni el video incluyen su cita completa o el contexto de sus comentarios.

Omar dijo ante el CAIR en Los Ángeles que las libertades civiles de muchos musulmanes fueron socavadas tras los ataques, y abogó por un mayor activismo.

"Durante mucho tiempo hemos vivido con la molestia de ser ciudadanos de segunda clase, y francamente, estoy cansada de esto, y todo musulmán en este país debería de estar cansado de esto", dijo en su discurso del 23 de marzo, de acuerdo con un video publicado en línea. "El CAIR fue fundado tras el 11 de septiembre porque reconoció que unas personas hicieron algo y que todos nosotros estábamos comenzando a perder acceso a nuestras libertades civiles".

El CAIR fue fundado en 1994, de acuerdo con su sitio web, pero su membresía se disparó tras los ataques.

Muchos republicanos y medios conservadores han manifestado indignación por los comentarios de Omar, pero los demócratas, incluyendo algunos que en el pasado han estado en desacuerdo con ella, la han defendido.

WE WILL NEVER FORGET! pic.twitter.com/VxrGFRFeJM