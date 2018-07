Trump amenaza a Irán con un tuit en mayúsculas

En un tono similar al usado hace un año contra Corea del Norte, el presidente Donald Trump lanzó una advertencia de una rara virulencia contra Irán, planteando interrogantes sobre la estrategia de Estados Unidos hacia la República Islámica.

El amenazante tuit, enviado la noche del domingo, fue inmediatamente elogiado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien rindió "homenaje" a la "firme posición" del presidente de Estados Unidos.

Irán, por su parte, reaccionó a través líder del Basij, la milicia islámica del régimen. "Las declaraciones de Trump contra Irán se enmarcan en una guerra psicológica. No está en posición de actuar contra Irán", dijo el general Gholam Hosein Gheypur.

"NUNCA MÁS VUELVA A AMENAZAR A ESTADOS UNIDOS O SUFRIRÁ CONSECUENCIAS COMO MUY POCOS A LO LARGO DE LA HISTORIA HAN SUFRIDO ANTES", escribió Trump en un mensaje que dirigió directamente al presidente iraní Hasan Rohani.

"YA NO SOMOS UN PAÍS QUE SOPORTARÁ SUS PALABRAS DEMENTES DE VIOLENCIA Y MUERTE. ¡TENGA CUIDADO!", agregó.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, emitió un breve comunicado el lunes por la mañana haciendo hincapié en la determinación de Trump.

El tuit de Trump tuvo lugar luego de que Rohani advirtiera el domingo a Estados Unidos que "no juegue con la cola del león", dado que un conflicto con Teherán sería "la madre de todas las guerras".

Rohani también alertó a Washington que Irán controla y podría cerrar el estrecho de Ormuz, un punto estratégico en el Golfo Pérsico por donde circula el 30% del petróleo transportado por vía marítima a nivel mundial.

Trump ha hecho de Irán uno de sus blancos favoritos.

El 8 de mayo, el mandatario anunció el retiro de Estados Unidos del acuerdo que busca impedir que Irán se dote de la bomba atómica, firmado en 2015 junto con Alemania, China, Francia, Reino Unido y Rusia, y la reanudación de las sanciones económicas contra este país.

Si bien se suele sospechar que el gobierno de Trump alberga la esperanza de un cambio de régimen en Irán, el secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró el domingo en un discurso ante la diáspora iraní que Washington solo quiere "que el régimen cambie significativamente su comportamiento, tanto dentro de Irán como en el escenario mundial".

Este lunes en Washington, muchos interpretaron las duras palabras de Trump como una estrategia de distracción, cuando el mandatario sigue bajo fuertes críticas por sus declaraciones consideradas conciliadoras hacia su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la cumbre en Helsinki hace una semana.

"Frustrado por la falta de progreso con Corea del Norte, enojado por las reacciones negativas después de Helsinki, Trump está tratando de desahogarse y cambiar de tema", dijo Aaron David Miller, un ex diplomático y negociador en gobiernos demócratas y republicanos.

Según Rob Malley, presidente del International Crisis Group, los líderes europeos "en realidad, no toman en serio" el tuit presidencial, asumiéndolo como una forma de alejar la atención de Putin y de Robert Mueller, el fiscal especial que investiga la posible colusión entre Moscú y el equipo de Trump en las elecciones de 2016.

Si bien los dos casos son en muchos sentidos muy diferentes, las palabras utilizadas por Trump recuerdan a las utilizadas hace poco más de un año contra el régimen de Corea del Norte. Y muchos observadores ven similitudes con la campaña de "presión máxima" del mandatario estadounidense frente a Pyongyang.

En septiembre de 2017, en su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU, Trump amenazó con "destruir totalmente" a Corea del Norte, atacando violentamente al "régimen deshonesto" de Pyongyang.

Desde entonces se ha embarcado en un proceso de negociaciones con Pyongyang que resultó en una cumbre el 12 de junio en Singapur con el líder norcoreano Kim Jong Un, a quien antes había llamado "Little Rocket Man" (Hombrecito Cohete).

Sin embargo, más de un mes después de este histórico encuentro, muchos observadores señalan la falta de avances concretos sobre la "desnuclearización completa de la península de Corea" que exige la comunidad internacional.

El lunes, Trump se dijo "muy contento" por el avance de las conversaciones y arremetió contra los medios de "noticias falsas" por reportar lo contrario.

"Ningún cohete ha sido lanzado por Corea del Norte en 9 meses. Igualmente, no hay pruebas nucleares. Japón está contento, toda Asia está feliz", tuiteó Trump.

"Pero los 'Fake News' están diciendo, sin preguntarme nunca (siempre con fuentes anónimas), que estoy enojado porque no se va lo suficientemente rápido. ¡Incorrecto, estoy muy feliz!", dijo.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!