Trump amenaza con cerrar frontera sur si no se financia muro

El presidente Donald Trump amenazó el viernes con cerrar la frontera de Estados Unidos con México si los demócratas del Congreso no aceptan financiar la construcción de su proyecto de muro fronterizo.

“Nos veremos forzados a cerrar la Frontera Sur por completo” a menos que se llegue a un acuerdo de financiamiento con los “Demócratas Obstruccionistas”, tuiteó Trump la mañana del viernes.

La exigencia de Trump para conseguir el dinero para construir un muro fronterizo y la negación de los demócratas de darle lo que quiere causaron un cierre parcial del gobierno: una suspensión de actividades por falta de presupuesto.

El Congreso suspendió sus actividades para esta semana sin una solución a la vista.

Conforme se desvanece la posibilidad de un acuerdo en Washington, en los últimos días de un monopolio del poder republicano, parece cada vez más probable que la solución del cierre parcial del gobierno llegue a las manos de un gobierno dividido.

Después de una semana, el impasse tiene suspendidos a cientos de miles de empleados federales y comienza a afectar a ciudadanos que dependen de algunos servicios públicos.

Por ejemplo, el gobierno dice que no emitirá nuevas pólizas federales de seguro contra inundaciones ni renovará las que han expirado hasta que se restaure el presupuesto para ellas.

Tras un fin de semana y dos días feriados para empleados federales, el miércoles fue el primer día regular de trabajo afectado por el cierre para varios tipos de servicios federales.

La paralización comenzó el sábado, cuando expiró la financiación de nueve dependencias y decenas de agencias federales. Unos 420.000 empleados a los que se considera esenciales trabajan sin goce de sueldo de momento, mientras que 380.000 están cesantes.

Si bien la Casa Blanca y los demócratas del Congreso seguían negociando —y los asesores siguen discutiendo el asunto en Washington—, las negociaciones se atascaron el miércoles, reduciendo la expectativa de un avance.

....The United States looses soooo much money on Trade with Mexico under NAFTA, over 75 Billion Dollars a year (not including Drug Money which would be many times that amount), that I would consider closing the Southern Border a “profit making operation.” We build a Wall or.....