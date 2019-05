Trump amenaza con más sanciones a Cuba si no cesa apoyo militar a Venezuela

El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó este martes con recrudecer el embargo a Cuba e imponer sanciones "del mayor nivel" a la isla si las fuerzas militares y de inteligencia cubanas que, según Washington, están infiltradas en Venezuela no cesan sus operaciones en el país suramericano.

"Si las tropas y las milicias cubanas no cancelan de inmediato las operaciones militares y de otro tipo con el propósito de causar la muerte y la destrucción de la Constitución de Venezuela, un completo y completo embargo, junto con las sanciones de más alto nivel, se colocará en la isla de Cuba. ¡Ojalá, todos los soldados cubanos regresen a su isla sin demora y en paz!", fue la amenza Donald en su cuenta de Twitter a través e dos tuits.

....embargo, together with highest-level sanctions, will be placed on the island of Cuba. Hopefully, all Cuban soldiers will promptly and peacefully return to their island!