Trump anuncia la salida del fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy la salida del fiscal general del país, Jeff Sessions, que presentó su dimisión del cargo a petición del mandatario.



"Estamos encantados de anunciar que Matthew Whitaker, jefe de gabinete del fiscal general Jeff Sessions en el Departamento de Justicia, se convertirá en el fiscal general en funciones de EE.UU.", anunció el presidente en Twitter.

....We thank Attorney General Jeff Sessions for his service, and wish him well! A permanent replacement will be nominated at a later date.