Trump anuncia nuevas sanciones "importantes" contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que su país impondrá nuevas sanciones "importantes" sobre Irán en dos días, solo horas después de declarar que sería el nuevo "mejor amigo" de la república islámica si esta renunciara a las armas nucleares.

"Vamos a poner sanciones adicionales importantes sobre Irán el lunes", escribió Trump en Twitter, y agregó: "Espero el día en que las sanciones sobre Irán se levanten, y se vuelvan una nación próspera y productiva otra vez - ¡Cuanto antes mejor!".

