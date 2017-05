Trump promete anuncio "en los próximos días" sobre acuerdo de París

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este miércoles formular "en los próximos días" un anuncio sobre el acuerdo de París relativo al cambio climático, en medio de rumores sobre el retiro de Washington de ese entendimiento global.

"Anunciaré mi decisión sobre el acuerdo de París en los próximos días. ¡DEVOLVER LA GRANDEZA A ESTADOS UNIDOS!", expresó el mandatario en su cuenta oficial de la red social Twitter.

I will be announcing my decision on the Paris Accord over the next few days. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!