Trump arremete contra el rapero Snoop Dogg tras su polémico video

Donald Trump arremetió el miércoles contra Snoop Dogg tras la difusión de un video en el que el rapero, con una pistola de juguete, hace el gesto de dispararle al presidente, representado como un payaso.

"¿Pueden imaginarse cómo sería la protesta generalizada si @SnoopDogg, carrera fallida y todo, hubiera disparado contra el presidente Obama? ¡Motivo de cárcel!", lanzó en un tuit matutino el mandatario.

Can you imagine what the outcry would be if @SnoopDogg, failing career and all, had aimed and fired the gun at President Obama? Jail time!