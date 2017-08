Trump asegura tener apoyo de cara a elecciones de 2020

El presidente Donald Trump aseguró el lunes que el apoyo popular que tiene es más fuerte que nunca, a pesar de un reporte que reveló que algunos republicanos están mirando la contienda presidencial de 2020 sin él.

En una serie de tuits matutinos, el mandatario estadounidense dijo que "La base Trump es mucho más grande y fuerte que nunca antes (a pesar de algunos sondeos falsos de las Noticias Falsas)". Específicamente criticó al "fracasado @nytimes".

The New York Times detalló los esfuerzos de algunos republicanos de cara a las elecciones, incluso al vicepresidente Mike Pence, quien a su vez negó querer buscar la presidencia dentro de tres años.

Trump también tuiteó que está "trabajando duro" desde su club de golf privado en Nueva Jersey mientras el sistema de aire acondicionado de la Casa Blanca está siendo reparado. El presidente planea ir a Nueva York la semana entrante para sostener "más reuniones". También reiteró sus ataques personales contra el senador demócrata Richard Blumenthal, miembro de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado.

The Trump base is far bigger & stronger than ever before (despite some phony Fake News polling). Look at rallies in Penn, Iowa, Ohio....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de agosto de 2017



...and West Virginia. The fact is the Fake News Russian collusion story, record Stock Market, border security, military strength, jobs..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de agosto de 2017



... Supreme Court pick, economic enthusiasm, deregulation & so much more have driven the Trump base even closer together. Will never change! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de agosto de 2017