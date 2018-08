Trump califica de "chiflada" a exasesora que grabó en secreto en Casa Blanca

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó hoy de "chiflada" a la que fuera su principal asesora afroamericana, Omarosa Manigault Newman, después de que esta reveló que había grabado en secreto varias conversaciones en la Casa Blanca.

"La Chiflada Omarosa, que fue despedida en tres ocasiones en The Apprentice, fue ahora despedida por última vez. Nunca tuvo éxito, nunca lo tendrá. Me pidió trabajo, con lágrimas en los ojos. La gente en la Casa Blanca la odiaba. Era despiadada, pero no inteligente", dijo Trump en Twitter sobre su exasesora, en alusión al programa televisivo en el que coincidieron.

El mandatario agregó que "raramente la veía" pero que "escuchaba historias realmente malas" de ella.

"Era desagradable con la gente y constantemente faltaba a sus reuniones y trabajo. Cuando (el jefe de gabinete de la Casa Blanca) el general John Kelly entró a trabajar me dijo que era una perdedora y no presentaba más que problemas", afirmó Trump.

Las palabras del presidente se producen después de que el domingo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, criticó la divulgación de esas grabaciones como "un flagrante desprecio" a la seguridad nacional.

"Y después de alardear de ello en televisión nacional prueba aún más la falta de carácter e integridad de esta disgustada extrabajadora de la Casa Blanca", aseguró Sanders.

Tras participar en 2004 en el concurso presentado por Trump "The Apprentice", de la cadena NBC, Manigault Newman se convirtió en una de las personas de confianza del multimillonario, quien no dudó en ficharla para su equipo cuando asumió la Presidencia del país, en enero del año pasado.

Manigault Newman ostentó el cargo de directora de Comunicaciones de la Oficina de Enlace Público de la Casa Blanca hasta que el pasado diciembre presentó su dimisión por razones que nunca fueron aclaradas.

La exasesora publicará esta semana su libro "Unhingued" ("Desquiciado"), en el que narra su periodo dentro de la Administración de EE.UU.