Trump confirma la muerte del cerebro del ataque contra el buque USS Cole

El presidente Donald Trump confirmó el domingo que Jamal al-Badawi, considerado el cerebro del atentado ocurrido en octubre de 2000 contra el barco de guerra USS Cole que dejó 17 soldados estadounidenses muertos, fue abatido por el ejército.

"Nuestro Gran Ejército ha hecho justicia por los héroes perdidos y por los heridos en el cobarde ataque al USS Cole", dijo Trump en un tuit. "Hemos matado al líder de ese ataque, Jamal al-Badawi", añadió, luego de que fuentes militares dijeran el viernes que se creía que este agente de Al Qaida murió en un ataque de precisión en Yemen.

Our GREAT MILITARY has delivered justice for the heroes lost and wounded in the cowardly attack on the USS Cole. We have just killed the leader of that attack, Jamal al-Badawi. Our work against al Qaeda continues. We will never stop in our fight against Radical Islamic Terrorism!