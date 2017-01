Trump anuncia que construirá ya muro con México y quiere cobrarlo con impuestos

635x357 Trump insiste en construcción de muro con México. CLAUDIA TORRENS (Associated Press)

Donald Trump dijo que enseguida que asuma la presidencia comenzará a construir un muro con México para frenar la inmigración ilegal y anunció que el país vecino pagará por la obra de una manera u otra, posiblemente a través de impuestos.

"No es una cerca. Es un muro", precisó Trump en su primera conferencia de prensa en 167 días.

"No quiero esperar un año o un año y medio" a que finalicen mis negociaciones con México para empezarlo, añadió. "México pagará por él (...) sea a través de un impuesto o de un pago, es menos probable que sea un pago", indicó.

"Respeto al gobierno de México. Respeto al pueblo de México. Los amo. Mucha gente de México trabaja para mí. Son fenomenales. El gobierno es genial. No los culpo por lo que ha sucedido. No los culpo por tratar de sacar ventaja de Estados Unidos. Me gustaría que nuestros políticos fuesen tan astutos", sostuvo Trump.

El presidente mexicano Enrique Peña Nieto recibió a Trump en una polémica visita cuando éste aún era candidato a la Casa Blanca.

En el pasado, Trump también ha amenazado con intervenir las remesas que millones de trabajadores mexicanos envían desde Estados Unidos -uno de los mayores ingresos de México y sustento de numerosas familias- si México no paga la construcción del muro a lo largo de los 3.200 km de su frontera sur.

Trump lanzó la polémica idea del muro a inicios de su campaña, asegurando que su construcción costaría entre 8.000 y 12.000 millones de dólares, que serían reembolsados por el Estado mexicano.

El presidente electo ha acusado a los mexicanos de ser "violadores" y "narcotraficantes" y dijo que deportará a millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, muchos de ellos mexicanos.

También mencionó a México en su conferencia de prensa de este miércoles al anunciar un "gran impuesto fronterizo" a las empresas estadounidenses que sean deslocalizadas al extranjero.

"Si usted quiere mudar su fábrica y por ejemplo la construirá en México y fabricará sus aires acondicionados o coches o lo que sea y lo venderá a través de una frontera muy, muy fuerte, no una frontera débil como es ahora -en realidad no tenemos frontera, es un colador agujereado- se equivocan. Van a pagar un gran impuesto fronterizo", advirtió Trump, quien llegará a la Casa Blanca en apenas nueve días.

Ford Motor Company, primera automotriz instalada en México en 1925, decidió recientemente cancelar la construcción de una planta en el norteño estado San Luis Potosí, con una inversión de 1.600 millones de dólares, tras recibir críticas de Trump.

La nueva planta en México hubiera creado unos 2.800 puestos de trabajo.

Trump amenazó la semana pasada con imponer "un alto impuesto fronterizo" a la compañía de automóviles estadounidense General Motors porque fabrica en México un modelo de Chevrolet -el Chevy Cruze- que luego vende en Estados Unidos libre de impuestos.

Tras los anuncios, el peso mexicano sigue retrocediendo frente al dólar ante la inminente llegada de Trump a la Casa Blanca.