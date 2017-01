Trump critica las manifestaciones en su contra

El presidente Donald Trump recurrió a Twitter el domingo para criticar a las millones de personas que se manifestaron en su contra en Estados Unidos en la víspera, incluidas varias celebridades.

"¡Miré las protestas de ayer pero tengo la impresión de que recién tuvimos una elección! ¿Por qué estas personas no votaron? Las celebridades malamente dañan la causa", escribió Trump.

Más de dos millones de personas marcharon en ciudades estadounidenses el sábado en una protesta conducida por mujeres que se oponen a Trump, que temen un retroceso en los derechos de las mujeres, los inmigrantes y las minorías.

La masividad de la protesta, que tuvo manifestaciones similares alrededor del mundo, puso en evidencia la amplitud del rechazo a Trump, dos días después de que asumió el poder con apenas un 37% de aprobación ciudadana, según encuestas.

La diva del pop Madonna hizo una sorpresiva aparición en la marcha del sábado en Washington, uniéndose a cientos de miles de personas que se manifestaron en favor de los derechos de las mujeres en desafío a Trump.

Otras celebridades en la masiva manifestación fueron las actrices Scarlett Johansson, Ashley Judd y America Ferrera, el cineasta Michael Moore y la feminista Gloria Steinem.

Wow, television ratings just out: 31 million people watched the Inauguration, 11 million more than the very good ratings from 4 years ago!