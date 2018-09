Trump critica a líder sindical en el Día del Trabajo

El presidente Donald Trump comenzó el Día del Trabajo en Estados Unidos el lunes con un ataque contra un líder sindical.

Trump tuiteó el lunes que el presidente de la AFL-CIO, Richard Trumka, "representó pobremente a su sindicato en televisión este fin de semana". Agregó que "es fácil ver por qué los sindicatos lo están haciendo tan mal. ¡Un demócrata!”.

Trumka apareció en "Fox News Sunday" el domingo, donde dijo que los esfuerzos para reestructurar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) deberían incluir a Canadá.

De Trump dijo que "las cosas que ha hecho para dañar a los trabajadores superan lo que ha hecho para ayudarlos”.

Luego Trump elogió la economía y dijo que “nuestro país está mejor que nunca con el desempleo estableciendo mínimos récord”.

La tasa de desempleo del 3,9% no está en el mejor punto de todos los tiempos, aunque sí es casi la más baja en 18 años.

Richard Trumka, the head of the AFL-CIO, represented his union poorly on television this weekend. Some of the things he said were so againt the working men and women of our country, and the success of the U.S. itself, that it is easy to see why unions are doing so poorly. A Dem!