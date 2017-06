Trump se declara "profundamente triste" por tiroteo con congresista herido

El presidente de EEUU, Donald Trump, se declaró hoy "profundamente triste" por el tiroteo ocurrido en Alexandria (Virginia), a las afueras de Washington, en el que resultaron heridas varias personas, entre ellas el congresista republicano Steve Scalise.

"Estamos profundamente entristecidos por esta tragedia", afirmó Trump, quien hoy cumple 71 años, en un breve comunicado divulgado por la Casa Blanca.

El tiroteo se produjo, según las informaciones preliminares aportadas por testigos y por la Policía, durante un entrenamiento de béisbol de miembros del Partido Republicano.

"El vicepresidente (Mike Pence) y yo estamos al tanto del incidente con disparos en Virginia y monitoreando de cerca los acontecimientos", anotó Trump en el comunicado.

"Nuestros pensamientos y oraciones están con los miembros del Congreso, su personal, la Policía del Capitolio, los servicios de emergencias y todos los demás afectados", concluyó el mandatario.

El legislador republicano Mo Brooks estaba presente en el lugar en el momento del tiroteo, que se produjo alrededor de las 7.00 hora local (11.00 GMT), y relató a la cadena CNN que, además de Scalise, cree que hay al menos otros cuatro heridos, aparentemente asesores del congresista y agentes de la Policía del Capitolio.

Scalise es el tercer republicano de mayor rango de la Cámara de Representantes de EEUU.

De acuerdo con Brooks, el autor del tiroteo portaba un rifle y disparó decenas de veces.

Rep. Steve Scalise of Louisiana, a true friend and patriot, was badly injured but will fully recover. Our thoughts and prayers are with him.